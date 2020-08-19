В пригороде Сумгайыта запустили новый автобусный маршрут

Жители массива "Ени йол" в поселке Сарай теперь обеспечены общественным транспортом.

Как сообщила Trend пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова, для обслуживания жителей этого массива выделено два автобуса маршрута № 523, передает Day.Az.

"Раньше через массив "Ени йол" в поселке Сарай автобусы не проходили, общественный транспорт огибал этот массив. В связи с этим жители массива в частности пожилые люди испытывали затруднения. Несмотря на небольшое число жителей, пользующихся общественным транспортом, в ответ на обращения общественности Госслужба организовала там движение двух автобусов маршрута № 523 ",- сказала Аллахъярова.

Она добавила, что в будущем число таких автобусов может быть увеличено.