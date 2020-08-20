Есть ли в Азербайджане коллективный иммунитет к COVID-19?

В связи с продолжающейся пандемией коронавируса нового типа в наш обиход в последние месяцы вошли многие новые понятия. А с начала августа их число пополнилось еще одним ранее знакомым только специалистам термином - "серологические тесты".

Многих новость о начале серологического тестирования заставила забеспокоиться. Как выясняется, напрасно. Грозное название метода происходит от латинского слова serum и означает всего лишь "сыворотка крови". Для тестирования из вены берется немного крови, затем в лаборатории она смешивается с соответствующим реагентом, который и выявляет, есть ли в ней антитела. То есть был ли человек носителем COVID-19, даже сам не зная об этом.

В отличие от двух предыдущих методик, серологические исследования направлены на обнаружение антител независимо от симптомов и помогают определить наличие у человека иммунитета к болезни. То есть здесь исследуются как больные, так и уже выздоровевшие пациенты, а также выборочным способом - прочие граждане, не лечившиеся от коронавируса и порой не знавшие, что переболели. То есть данная методика позволяет оценить масштабы как заболевания, так и коллективного иммунитета к коронавирусу. Специалистам это дает возможности для выработки методов борьбы с инфекцией.

Этот метод уже успешно опробован в ряде стран Европы и США. Результаты его не везде были ожидаемыми. Например, в Испании, которая пережила критический рост заболеваемости и смертей от коронавируса, антитела были выявлены только у 7 процентов населения. В Швеции, где карантин не вводился вообще с целью выработки коллективного иммунитета, таковой обнаружился лишь у 7 процентов граждан.

Почему в том или ином случае получаются те или иные результаты, специалистам еще предстоит выяснить.

К проведению серологических исследований приступили и в Азербайджане. Проводятся тесты совершенно добровольно и бесплатно. О том, что представляет собой серологический тест и почему гражданам Азербайджана не стоит его бояться, мы побеседовали с руководителем рабочей группы по инфекционным болезням Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB), инфекционистом Васифом Алиевым.

Представитель TƏBİB отметил, что серологические тесты - это исследования, проводимые выборочным способом на добровольной основе. Особенность их заключается в том, что к ним граждане не могут присоединяться, по собственному желанию обращаясь в соответствующие лаборатории. Тесты проводятся репрезентативно, среди случайно выбранных людей, что обеспечивает чистоту эксперимента и объективность результата.

"Известно, что заражение коронавирусом не всегда переносится тяжело. Часто люди переносят инфекцию легко или даже вообще бессимптомно. Последние могут и не знать, что столкнулись с вирусом. Этот факт может выявить серологическое исследование, так как в крови перенесшего даже бессимптомно коронавирус человека образуются антитела, которые в дальнейшем защитят его при контакте с больными. Гражданин, у которого в крови обнаружены соответствующие антитела, получает информацию о том, что ранее контактировал с зараженными людьми и перенес заболевание. Это важно, так как человек ставится в известность, насколько опасными или безопасными для него в будущем могут быть контакты с инфицированными", - сказал Васиф Алиев.

Что это дает государству? Государство, подчеркнул наш собеседник, получает возможность выяснить, какой приблизительно процент населения является вирусоносителями и какое количество граждан способно противостоять пандемии. Ведь осенью, как считают специалисты, стоит ожидать вторую волну инфекции. Кроме того, смягчение карантинных мер увеличивает риски распространения вируса.

Как отметил руководитель рабочей группы TƏBİB, серологические исследования позволяют выяснить, имеет ли место коллективный иммунитет и какой процент населения не будет находиться в зоне риска в случае прихода второй волны COVID-19. Например, если вирусную инфекцию перенесло в той или иной форме 70 процентов населения, пандемия будет представлять для страны меньшую угрозу. Если процент переболевших меньший, то при последующей фазе пандемии граждане должны будут более жестко следовать мерам безопасности.

"Гражданам следует также учесть, что серологические тесты не дают информацию об антителах к другим сезонным вирусным инфекциям. Речь идет только о коронавирусе нового типа.

Должен сказать, что серологическое тестирование не представляет никакой опасности для здоровья. Оно проводится путем взятия из вены небольшого количества крови. Делается тест совершенно бесплатно, исследования финансируются государством.

Некоторые обеспокоены также по поводу того, что у них могут быть обнаружены антитела. Не стоит беспокоиться, антитела не представляют никакой угрозы для здоровья, их наличие не потребует повторного лечения. Повторяю - проведение серологических тестов совершенно безопасно. Думаю, если у граждан будет достаточно информации, они перестанут сомневаться и не откажутся от тестирования", - подчеркнул Васиф Алиев.

Лейла Таривердиева