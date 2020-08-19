https://news.day.az/society/1263643.html Авария на крупном проспекте Баку, возникли пробки - ФОТО
Авария на крупном проспекте Баку, возникли пробки - ФОТО
В Баку произошло ДТП.
Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, авария произошла на пересечении проспекта З.Буньядова с улицей Ахмеда Раджабли. В обоих направлениях дороги наблюдается плотность. В результате этого возникли интервалы в движении маршрутных и экспресс-автобусов.
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