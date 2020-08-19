Авария на крупном проспекте Баку, возникли пробки

В Баку произошло ДТП.

Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, авария произошла на пересечении проспекта З.Буньядова с улицей Ахмеда Раджабли. В обоих направлениях дороги наблюдается плотность. В результате этого возникли интервалы в движении маршрутных и экспресс-автобусов.