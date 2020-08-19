Баку очистят от пробок

На встрече, проведенной в Бакинском транспортном агентстве (БТА) в связи с обсуждением реализации проекта по созданию и управлению мест для парковки в городе Баку, была представлена дорожная карта, разработанная ООО "Alpina Parking Consulting".

Как сообщили Day.Az в БТА, в соответствии с дорожной картой, состоящей из 4 этапов, будет разработан Генеральный план по организации парковки в городе Баку.

Главными целями Генерального плана являются политика цен, создание модели, отвечающей требованиям рынка, обеспечение доступности для всех и самое главное - прозрачность в управлении.

Для достижения цели предусмотрено внедрение инновационных решений.