https://news.day.az/society/1263655.html Баку очистят от пробок - разрабатывается Генплан - ФОТО
Баку очистят от пробок - разрабатывается Генплан - ФОТО
На встрече, проведенной в Бакинском транспортном агентстве (БТА) в связи с обсуждением реализации проекта по созданию и управлению мест для парковки в городе Баку, была представлена дорожная карта, разработанная ООО "Alpina Parking Consulting".
Как сообщили Day.Az в БТА, в соответствии с дорожной картой, состоящей из 4 этапов, будет разработан Генеральный план по организации парковки в городе Баку.
Главными целями Генерального плана являются политика цен, создание модели, отвечающей требованиям рынка, обеспечение доступности для всех и самое главное - прозрачность в управлении.
Для достижения цели предусмотрено внедрение инновационных решений.
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