Как будут выплачиваться надбавки к зарплатам медиков?

Согласно изменениям, внесенным в постановление Кабинета министров Азербайджана "Об определении временной надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19)", временная надбавка к заработной плате медработников, участвующих в борьбе с инфекцией COVID-19, будет выплачиваться в июле, августе и сентябре этого года пропорционально их рабочим часам.

Как сообщили в среду Day.Az в Агентстве по обязательному медицинскому страхованию, согласно действующему постановлению, размер временной надбавки к заработной плате сотрудников государственных медицинских учреждений в связи с условиями труда, связанными с инфекцией COVID-19, определяется следующим образом:

работникам, осуществляющим лечебно-профилактические мероприятия, - в трехкратном размере должностного (тарифного) оклада;

медработникам, оказывающим обслуживание в сфере скорой медицинской помощи, а также работникам лабораторий, занятых исследованием биологического материала, в том числе работникам Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии и Института пищевой безопасности Азербайджана - в четырехкратном размере должностного оклада;

работникам, оказывающим пациентам стационарные медицинские услуги - в пятикратном размере должностной (тарифной) заработной платы.

В Агентстве отметили, что по представлении списка медицинских работников, работающих в государственных медицинских учреждениях в связи с условиями труда, связанными с инфекцией COVID-19, Агентство начнет перечисление временной надбавки к зарплате за июль.

В качестве надбавки к зарплате за март, апрель, май и июнь пропорционально рабочему времени в целом Агентство выплатило работникам, участвующим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), 58,3 миллиона манатов. Так за май 24 388 работникам было выплачено 11,7 миллиона манатов, за апрель 13 245 сотрудникам - 14,1 миллиона, за май 11 638 работникам - 14,3 миллиона и за июнь 14 767 работникам - 18,2 миллиона манатов.