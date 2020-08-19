Судьям международного конкурса «Кубок моря» выданы сертификаты

На военно-морской базе ВМС Азербайджана судьям международного конкурса "Кубок моря" были вручены сертификаты на право судейства.

Как сообщили в среду Day.Az в министерстве обороны, в ходе семинара участники обсудили положение "О судействе" и пришли к единому пониманию принципов и критериев судейства, порядка начисления призовых и штрафных баллов, определили полномочия и обязанности судей и арбитров.

По итогам квалификационного зачета организаторы конкурса вручили судьям повязки и сертификаты на право судейства.