Сегодня в Азербайджане пройдут вступительные экзамены по II и III группам специальностей

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей для выпускников текущего года и прошлых лет.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00. Экзамен предусматривает участие 20 100 абитуриентов.

Экзамен пройдет в следующих экзаменационных центрах: Насими, Сабаиль, Низами, Ясамал, Хатаи, Хазар, Сумгайыт (Сумгайыт, Хызы), Гянджа (Гянджа, Дашкесан, Гейгель, Самух, Геранбой, Нафталан), Газах-Агстафа (Газах, Агстафа, Товуз), Барда (Барда, Бейлаган, Тертер, Ходжавенд), Гейчай (Гейчай, Исмаиллы, Уджар), Лянкяран (Лянкяран, Астара, Лерик), Сальян (Сальян, Нефтчала, Билясувар (Мехтили исключение)), Сабирабад (Сабирабад, село Мехтили, Имишли, Физули), Шеки (Шеки, Огуз, Габала), Хачмаз (Хачмаз, Шабран, Сиязань).

Как сообщили в ГЭЦ, с руководителями экзаменов, контролерами и сотрудниками охраны были проведены онлайн-тренинги и семинары. Был проведен осмотр всех экзаменационных зданий, созданы необходимые условия для комфортного проведения экзаменов абитуриентами в экзаменационных залах.

Кроме того, за 2 дня до дня экзамена центром был проведен ряд профилактических мероприятий в экзаменационных помещениях в соответствии с требованиями пандемических условий - дезинфекция зданий и помещений, регулирование количества участников на каждую комнату в соответствии с принципом социальной дистанции, обеспечение экзаменационного персонала соответствующими защитными средствами (спецодежда, перчатки, медицинская маска).

С целью обеспечения безопасности был проведен повторный осмотр экзаменационных центров, а экзаменационные залы, входные и выходные двери, здания были запечатаны и переданы под охрану сотрудников Главного управления охраны МВД.