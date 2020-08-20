https://news.day.az/society/1263733.html Сегодня более 2000 азербайджанских учителей будут сдавать экзамен
Сегодня более 2000 азербайджанских учителей будут сдавать экзамен
В Азербайджане сегодня пройдут экзамены по предметам "Азербайджанский язык и литература", "Музыка" в рамках конкурса по приему на работу учителей, сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на министерство образования.
Тестовые экзамены пройдут в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Лянкяране, Масаллы, Ширване, Кюрдамире, Агдаше, Мингячевире, Барде, Агджабеди, Губе, Шамахы, Балакене, Исмаиллы, Агстафе и Товузе.
Кандидатам будут представлены 60 вопросов, в том числе 40 тестовых заданий по специальности и 20 тестовых заданий по стратегии и методике обучения.
Ожидается, что в экзаменах примут участие 2282 кандидата.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре