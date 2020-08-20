Назначен новый военный прокурор города Баку

В Азербайджане назначен новый военный прокурор города Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, приказ о назначении военного прокурора подписал генеральный прокурор Кямран Алиев.

По приказу генерального прокурора военный прокурор Гарадагского района Шукюров Фарид Али оглу освобожден от занимаемой должности и назначен военным прокурором города Баку.