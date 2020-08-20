https://news.day.az/society/1263763.html Назначен новый военный прокурор города Баку
Назначен новый военный прокурор города Баку
В Азербайджане назначен новый военный прокурор города Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, приказ о назначении военного прокурора подписал генеральный прокурор Кямран Алиев.
По приказу генерального прокурора военный прокурор Гарадагского района Шукюров Фарид Али оглу освобожден от занимаемой должности и назначен военным прокурором города Баку.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре