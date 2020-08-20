https://news.day.az/society/1263773.html Начался процесс выбора школ для групп дошкольной подготовки
Начался процесс выбора школ для групп дошкольной подготовки
Начался процесс выбора школ для групп дошкольной подготовки.
Как сообщили Day.Az в Минобразования, процесс размещения электронных заявлений продлится до 14 сентября.
Отметим, родители (законные представители) могут пройти регистрацию посредством электронной системы mektebeqebul.edu.az, введя данные удостоверения личности ребенка.
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