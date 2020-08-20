Начался процесс выбора школ для групп дошкольной подготовки

Начался процесс выбора школ для групп дошкольной подготовки.

Как сообщили Day.Az в Минобразования, процесс размещения электронных заявлений продлится до 14 сентября. 

Отметим, родители (законные представители) могут пройти регистрацию посредством электронной системы mektebeqebul.edu.az, введя данные удостоверения личности ребенка. 