https://news.day.az/society/1263776.html Несчастный случай в Гёйчае, пострадали супруги
Несчастный случай в Гёйчае, пострадали супруги
В Гёйчае обрушилась лестница в жилом доме.
Как сообщает Day.Az, случай произошел по адресу улица Али Керима, дом 2/1, квартира 18. В результате обрушения лестницы на 1-м этаже здания находившиеся на ней Эйваз Шамилов (1951 г.р.) и его супруга Фарида Шамилова (1963 г.р.) провалились в подвал.
Пострадавшие супруги госпитализированы.
По факту проводится расследование.
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