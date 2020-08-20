Несчастный случай в Гёйчае, пострадали супруги

В Гёйчае обрушилась лестница в жилом доме.

Как сообщает Day.Az, случай произошел по адресу улица Али Керима, дом 2/1, квартира 18. В результате обрушения лестницы на 1-м этаже здания находившиеся на ней Эйваз Шамилов (1951 г.р.) и его супруга Фарида Шамилова (1963 г.р.) провалились в подвал.

Пострадавшие супруги госпитализированы.

По факту проводится расследование.