В связи с пандемией коронавируса месяц Мухаррам будет проходить в условиях особого карантинного режима.

Об этом Day.Az сказал заместитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Фуад Нуруллаев.

Как отметил наш собеседник, каждый год мусульмане отмечают дни месяца Мухаррам и, в частности, десятый день месяца Мухаррам - Ашура в мечетях, проводя богослужения. Однако, добавил он, в нынешнем году из-за пандемии COVID-19 верующие лишены такой возможности.

"Коронавирус является глобальной проблемой, поэтому ни один здравомыслящий человек не согласится подвергать опасности себя и своих близких. Поэтому гражданам следует соблюдать требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

К сожалению, некоторые люди проявляют нетерпение в борьбе с COVID-19 и поддаются ажиотажу. Нужно помнить, что коронавирус, превратившийся в международную проблему, остановил процесс обучения во всем мире и большая часть населения планеты живет в условиях вынужденной изоляции", - отметил он.

Зампредседателя УМК сообщил, что богослужение не обязательно должно происходить именно в мечетях.

"Нет такого правила, согласно которому все должны собираться в мечети и молиться. Верующие могут поклоняться и молиться как в своих домах, так и в других местах. Бог слышит каждую молитву и принимает ту, которая возносится искренно. Будем надеяться, что пандемия закончится как можно скорее, после чего откроются мечети и верующие будут поклоняться так, как считают нужным", - подчеркнул он.

Священнослужитель также напомнил, что каждый год в день Ашура месяца Мухаррам проводятся акции по сдаче крови.

"В этом году, как и в предыдущие, руководство Управления мусульман Кавказа обратилось в Минздрав для организовации акции по сдаче крови для нуждающихся больных. Все желающие сдать кровь могут обратиться в отделения Центрального банка крови, соблюдая при этом социальную дистанцию", - подытожил Фуад Нуруллаев.

Абдул Керимханов