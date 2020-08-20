Обнародована численность населения Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, численность населения на 1 июля 2020 года составила 10095894 тыс. человек, увеличившись с начала года на 28786 человек или на 0,3%

Отмечается, что 52,8% - городские жители, 47,2% - сельские, 49,9% - мужчины 50,1% - женщины. В настоящее время на каждые 1000 мужчин приходятся 1002 женщины. Численность населения на 1 кв.км. составляет 117 человек.