Государственная миграционная служба обратилась к иностранцам

Государственная миграционная служба (ГМС) обратилась к иностранцам, лицам без гражданства и гражданам Азербайджанской Республики.

Об этом Day.Az сообщили в ГМС.

В заявлении отмечается, что обращения иностранцев и лиц без гражданства, связанные с принятием азербайджанского гражданства, а также обращения граждан Азербайджана с 20 августа 2020 года будут приниматься с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) в центральном аппарате ГМС и региональных миграционных управлениях (исключая Региональное миграционное управление города Баку).