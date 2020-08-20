https://news.day.az/society/1263792.html Государственная миграционная служба обратилась к иностранцам
Государственная миграционная служба обратилась к иностранцам
Государственная миграционная служба (ГМС) обратилась к иностранцам, лицам без гражданства и гражданам Азербайджанской Республики.
Об этом Day.Az сообщили в ГМС.
В заявлении отмечается, что обращения иностранцев и лиц без гражданства, связанные с принятием азербайджанского гражданства, а также обращения граждан Азербайджана с 20 августа 2020 года будут приниматься с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) в центральном аппарате ГМС и региональных миграционных управлениях (исключая Региональное миграционное управление города Баку).
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