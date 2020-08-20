УМК обратилось к населению в связи с месяцем Мухаррам

Управление мусульман Кавказа распространило обращение в связи с месяцем Мухаррам.

Как сообщили Day.Az в УМК, согласно лунному календарю, завершается 1441 год, наступление нового 1442 года, первое число месяца Мухаррам, приходится на 21 августа 2020 года по григорианскому календарю.

День Ашура приходится на 30 августа.