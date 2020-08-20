https://news.day.az/society/1263795.html УМК обратилось к населению в связи с месяцем Мухаррам
УМК обратилось к населению в связи с месяцем Мухаррам
Управление мусульман Кавказа распространило обращение в связи с месяцем Мухаррам.
Как сообщили Day.Az в УМК, согласно лунному календарю, завершается 1441 год, наступление нового 1442 года, первое число месяца Мухаррам, приходится на 21 августа 2020 года по григорианскому календарю.
День Ашура приходится на 30 августа.
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