Стали известны статьи обвинения против главы ИВ Кюрдамирского района

Стали известны обвинения, выдвинутые против главы Исполнительной власти Кюрдамирского района Джейхуна Джафарова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на систему "Электронный суд", Дж.Джафаров обвиняется по статьям УК 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями), 311.3.1 (получение взятки группой заговорщиков или организованной группой), 311.3.2 (получение взятки - совершенное повторно) и 311.3.3 (получение взятки в крупных размерах).

Сегодня Дж.Джафаров предстанет перед судом. Представление следственного органа о его аресте будет рассмотрено в Бинагадинском районном суде.