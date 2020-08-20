У главы БТА обнаружен коронавирус

У главы Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсала Керимли, а также еще одного представителя агентства обнаружен коронавирус.

Как передает Day.Az, они помещены на карантин. Проводятся необходимые методы обследования и диагностические мероприятия. Состояние главы БТА и представителя агентства стабильное, опасности для здоровья нет.