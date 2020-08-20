https://news.day.az/society/1263808.html У главы БТА обнаружен коронавирус
У главы БТА обнаружен коронавирус
У главы Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсала Керимли, а также еще одного представителя агентства обнаружен коронавирус.
Как передает Day.Az, они помещены на карантин. Проводятся необходимые методы обследования и диагностические мероприятия. Состояние главы БТА и представителя агентства стабильное, опасности для здоровья нет.
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