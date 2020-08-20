https://news.day.az/society/1263814.html ВОЗ: Мы вступаем в новый этап борьбы с пандемией коронавируса
ВОЗ: Мы вступаем в новый этап борьбы с пандемией коронавируса
"Мы вступаем в новый этап борьбы с пандемией коронавируса".
Как сообщает Day.Az, об этом сказала руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.
Она отметила, что осенью многие эксперты ожидают глобального роста инфицирования коронавирусом: "Нужно повторно пересмотреть всё, чему мы научились. ВОЗ рекомендует в дальнейшем вводить карантинный режим не во всей стране, а в отдельных регионах.
Конечно, важно также отслеживать контакты больных. Страны должны искать пути возвращения к нормальной жизни".
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