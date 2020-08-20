В Баку ожидается сильный ветер

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, к вечеру временами с усилением, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 19-22, днем - 32-35, в Баку ночью - 21-23, днем - 32-34 градуса тепла. Атмосферное давление опустится с 755 до 751 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75, днем - 40-50 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается северо-западный ветер, к вечеру временами с усилением. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 24-25 градусов тепла.

В регионах Азербайджана 21 августа днем преимущественно без осадков, однако к вечеру в некоторых горных районах возможны грозовые дожди, град. Утром в горах туман. Восточный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью - 18-23, днем - 32-37, в горах ночью - 9-14, днем - 16-21 градус тепла.