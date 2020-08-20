Бакинская полиция продолжает рейды в кафе и ресторанах

Для обеспечения соблюдения особого режима карантина, необходимых правил социального поведения и санитарно-эпидемиологических требований в сферах, деятельность которых разрешена в Баку, сотрудники полиции совместно с представителями районных органов исполнительной власти продолжают контрольно-профилактические мероприятия в объектах общественного питания и закрытых помещениях.

Как сообщили в четверг Day.Az в Главном управлении полиции Баку, в ходе мониторингов и проверок, проводимых с целью обеспечения соблюдения социальной дистанции между людьми в сфере производства, приема и обслуживания клиентов, а также в объектах общественного питания, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами предоставляется информация о правилах санитарной гигиены и режима карантина.

В ходе контрольных мероприятий особое внимание уделяется приему клиентов в заведениях общественного питания на открытом воздухе - прибывание в заведении определенного количества людей в соответствии с размером объекта, соблюдение социальной дистанции между людьми, расстоянию между сиденьями на открытом воздухе, которое должно быть не менее одного метра за одним столом (при условии, что количество посетителей за одним столом не превышает 6 человек), расстояние между столами - не менее 2 метров, использование клиентами и персоналом медицинских масок.