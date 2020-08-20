https://news.day.az/society/1263836.html Тяжелое ДТП на трассе Баку-Шамахы, пострадали дети
Тяжелое ДТП на трассе Баку-Шамахы, пострадали дети
На дороге Баку-Шамахы произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня около 14.00 произошла авария на территории Шамахинского района, именуемой Аджидере. Автомобиль "Hyundai" столкнулся с грузовиком.
В результате ДТП скончалась пассажирка легковушки, 2 детей получили травмы.
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