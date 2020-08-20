Генпрокуратура распространила информацию об аресте главы и других должностных лиц ИВ Кюрдамирского района

Генеральная прокуратура распространила информацию об аресте должностных лиц Исполнительной власти Кюрдамирского района по подозрению в совершении противозаконных действий.

Как сообщили Day.Az в Генпрокуратуре, в Главном управлении по борьбе с коррупцией возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджанской Республики в результате расследования в связи с нарушениями закона, произошедшими в ИВ Кюрдамирского района.

Следствием были установлены основания для подозрения в том, что глава ИВ Кюрдамирского района Джейхун Джафаров в сговоре с первым заместителем главы ИВ Таджеддином Новрузовым, завотделом территориального управления Натигом Керимовым и другими должностными лицами ИВ и посредством них собирал деньги в учреждениях здравоохранения, образования и других государственных учреждениях, действующих на территории района, а также в ряде частных предприятий, совершил другие противозаконные действия, обернувшиеся тяжелыми последствиями для государства.

Следствие установило, что указанные лица при посредничестве других должностных лиц ИВ в различное время получили взятку от медицинских учреждений района в размере 137 тыс.манатов, от Комбината коммунальных учреждений - в размере 58 тыс.манатов, от образовательных учреждений, функционирующих на территории района - взятку в размере 120 тыс.манатов, от ООО "Azbiyan" - 71 тыс.манатов.

Кроме того, сотрудники Управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре 19 августа 2020 года провели следственно-оперативные мероприятия в административном здании ИВ Кюрдамирского района, а также в управлении по орошению и озеленению, в Комбинате коммунальных учреждений и представительстве ИВ по административно-территориальному округу в городе Кюрдамир.

В результате этих мер указанные лица были задержаны, Джейхуну Джафарову, Таджеддину Новрузову, Натигу Керимову предъявлены обвинения по статьям 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями), 311.3.1 (получение взятки группой заговорщиков или организованной группой), 311.3.2 (получение взятки - совершенное повторно) və 311.3.3 (получение взятки - в крупных размерах), согласно решению суда Бинагадинского района в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные мероприятия продолжаются, дополнительная информация будет предоставлена.