https://news.day.az/society/1263849.html Вот как задержали проворовавшегося главу ИВ Кюрдамирского района - ВИДЕО
Вот как задержали проворовавшегося главу ИВ Кюрдамирского района - ВИДЕО
Стала известна причина ареста главы Исполнительной власти Кюрдамирского района Джейхуна Джафарова.
Как передает Day.Az, по данным расследования Генпрокуратуры, Джафаров вместе со своим заместителем Таджеддином Новрузовым, а также завотделом территориального управления Натигом Керимовым наряду с другими должностными лицами были в сговоре с отдельными лицами и через них совершали различные противоправные действия, которые нанесли значительный ущерб бюджету государства.
Отмечается, что общая сумма ущерба оценена в 137 тысяч манатов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре