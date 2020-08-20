Вот как задержали проворовавшегося главу ИВ Кюрдамирского района

Стала известна причина ареста главы Исполнительной власти Кюрдамирского района Джейхуна Джафарова.

Как передает Day.Az, по данным расследования Генпрокуратуры, Джафаров вместе со своим заместителем Таджеддином Новрузовым, а также завотделом территориального управления Натигом Керимовым наряду с другими должностными лицами были в сговоре с отдельными лицами и через них совершали различные противоправные действия, которые нанесли значительный ущерб бюджету государства.

Отмечается, что общая сумма ущерба оценена в 137 тысяч манатов.