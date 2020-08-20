В Азербайджане до конца года инвалидам войны дадут еще 250 автомобилей
По поручению Президента Азербайджана продолжается работа по обеспечению автомобилями инвалидов войны, лиц, ставших инвалидами во время событий 20 Января 1990 года, в связи с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидов Второй мировой войны и приравненных к ним лиц.
Как сообщили в четверг Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в 2020 году министерством предусматривалось предоставить лицам из этих категорий еще 400 автомобилей. С начала года им было предоставлено 150 автомобилей, еще 250 автомобилей будут переданы владельцам до конца этого года.
Представленные автомобили местного производства - Khazar LX.
На данный момент министерство предоставило инвалидам войны и другим лицам из привилегированных групп 6 900 автомобилей.
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