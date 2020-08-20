Рашад Махмудов о том, как избежать вторую волну заражений коронавирусом

Реалии последних месяцев, обусловленные COVID-19 как в мире, так и в нашей стране, научили нас многому.

Об этом Trend в четверг сказал заместитель председателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) Рашад Махмудов, передает Day.Az.

Уже общеизвестно, что мы способны эффективно предотвращать распространение этого заболевания с помощью таких простых методов как соблюдение социальной дистанции, правил гигиены и ношение медицинских масок.

Он подчеркнул, что осень - неблагоприятный период для не только в связи с коронавирусом, но и в контексте инфекций верхних дыхательных путей в целом.

"Совпадение этого периода с пандемией COVID-19 беспокоит все страны и поэтому надлежащие профилактические меры и приготовления нужно принимать заранее. В целом, наиболее эффективный способ борьбы с вирусными инфекциями, исторически зарекомендовавший себя, - своевременное предотвращение распространения инфекции. То есть, как бы ни увеличивался медицинский потенциал наших больниц, система здравоохранения любой страны может оказаться бессильной под давлением возможных массовых инфекций. Это реальность, которую каждый из нас должен принять, и важно, чтобы мы, как общество, сознавали это".

То, что мы, правительство и общественность пережили за последние пять месяцев, многому нас научило. Это также создает возможность и уверенность в том, что нашему обществу будет легче защититься от следующей вероятной большой волны инфицирования в стране. Потому что каждый из нас узнал, что мы можем безопасно преодолевать волну инфицирования, следуя трем основным правилам, сделав их частью своей жизни. Такое наше поведение также предотвратит принятие Оперативным штабом более жестких решений в связи с карантином в будущем.

Я считаю, что соблюдение этих правил - долг каждого гражданина перед своими близкими, обществом, государством и всем миром", - подытожил Рашад Махмудов.