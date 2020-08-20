https://news.day.az/society/1263873.html ГЭЦ: Два абитуриента не были допущены к экзамену из-за высокой температуры
ГЭЦ: Два абитуриента не были допущены к экзамену из-за высокой температуры
Сегодня прошел вступительный экзамен в вузы.
Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), из-за высокой температуры 2 абитуриента не были допущены к экзамену в соответствии с заключением врача.
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