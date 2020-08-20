ГЭЦ: Два абитуриента не были допущены к экзамену

Сегодня прошел вступительный экзамен в вузы. 

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), из-за высокой температуры 2 абитуриента не были допущены к экзамену в соответствии с заключением врача.