Cкопление людей в день Ашура может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации

Проведение массовых религиозных мероприятий и церемоний в связи с днем Ашура может подорвать усилия Азербайджана в борьбе с COVID-19. Скопление людей может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации и возникнет риск очередного ужесточения карантинного режима.

Об этом Day.Az сказал имам мечети Гейдара Руфат Гараев.

"Так получилось, что в нынешнем году месяц Мухаррам и день Ашура попали на такой период времени, когда в мире и, в частности, в Азербайджане коронавирусная инфекция продолжает угрожать населению. Поэтому перед нашим государством стоит важная задача по обеспечению здоровья и безопасности людей. Запрет на проведение мероприятий в священный для мусульман день Ашура связан с заботой государства о своих гражданах, дабы не подвергать их смертельной опасности. В свою очередь, граждане должны проявлять высокую ответственность и дисциплинированное поведение", - подчеркнул он.

Священнослужитель напомнил, что в этом году в Азербайджане не проводились традиционные намазы в мечетях в связи с праздниками Рамазан и Гурбан.

"Поэтому в нынешней ситуации нет ничего необычного в том, что церемония Ашура не будет проводиться в мечетях. Это логическое продолжение решений, принятых в связи с массовыми мероприятиями и верующие встречают данное решение с пониманием и выражают солидарность", - полагает Гараев.

Далее он отметил, что Священный Коран всегда призывает к единству и равенству, социальной взаимопомощи и доброте, добавив что каждый человек должен не только думать о защите своего здоровья, но и подумать об окружающих людях.

"Уважающие священные, национальные и моральные ценности, а также отличающиеся благородными качествами, наши граждане преодолеют нынешние трудности и в следующие годы смогут участвовать в богослужении в мечетях в обычном режиме", - резюмировал Руфат Гараев.

Абдул Керимханов