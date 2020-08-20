Названы адреса, где пройдут акции по сдаче крови в Азербайджане

В месяц Мухаррам по инициативе Управления мусульман Кавказа (УМК) в Азербайджане будет организована акция по сдаче крови.

Как сообщили Day.Az в Управлении, в этом году такая акция будет организована по следующим адресам:

Центральный банк крови (город Баку) ул. Мирали Гашгая, 87. Тел: 907

Ширванское региональное отделение: проспект Гейдара Алиева, 16. Ширванская городская центральная больница.

Телефон: 0212150029, +99450 390 94 33

Лянкяранское региональное отделение: город Лянкяран, улица Низами, 67. Лянкяранская центральная больница.

Телефон: 02525 4-09-75, +99450 315 54 72

Губинское региональное отделение: Губинский банк крови, ул. Фатали хана, 10. Здание медицинского колледжа.

Телефон: 02333 5-38-01, +99450 478 6477

Сумгайытское региональное отделение: проспект М. Гусейнзаде. Больница скорой медицинской помощи, 1 корпус, 1 этаж.

Телефон: 0186556760, +99470 726 45 49

Шекинское районное отделение: город Шеки, М.А. Расулзаде, 164.

Телефон: 024-244-25-90, +99455 537 60 15

Мингячевирское региональное отделение: ул. 20 Января, Мингячевирская городская центральная больница корпус "С".

Телефон: 0242743870 +99450 550 66 60

Бардинское региональное отделение: ул. Н. Нариманова, 2.

Телефон: 020 205 02 90 +99451 362 36 36

Гянджинское региональное отделение: город Гянджа, ул. С. Гаджиева, 2.

Телефон: 252 08 45 +99455 643 45 41.