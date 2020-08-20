В Азербайджане открываются национальные парки

В рамках мероприятий по смягчению требований карантинного режима, проводимых Оперативным штабом при Кабинете министров, с завтрашнего дня национальные парки будут открыты для посетителей.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал начальник службы охраны биоразнообразия Фируддин Алиев.

"Национальные парки будут работать в прежнем режиме, с 09:00 до 18:00. Туристы, соблюдая требования карантинного режима, могут посещать национальные парки и любоваться красотами на открытом воздухе. Наши национальные парки имеют красочные ландшафтные комплексы на Абшеронском полуострове, в северной, южной и западной частях страны", - отметил Фируддин Алиев.