В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 148 пациентов

В Азербайджане за сутки выявлено 139 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 148, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 34 759 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 32 511, скончались 510 человек. Число активных больных коронавирусом - 1 738 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 174, в целом - 855 802 теста.