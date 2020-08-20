https://news.day.az/society/1263896.html В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 148 пациентов - заразились 139 - ФОТО
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 148 пациентов - заразились 139 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 139 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 148, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 34 759 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 32 511, скончались 510 человек. Число активных больных коронавирусом - 1 738 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 174, в целом - 855 802 теста.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре