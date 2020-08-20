https://news.day.az/society/1263906.html Обнародованы правильные ответы заданий по I и IV группам специальностей
Обнародованы правильные ответы заданий по I и IV группам специальностей
В Азербайджане оглашены ответы тестовых заданий в рамках вступительных экзаменов в вузы по I и IV группам специальностей, которые состоялись 20 августа.
Как сообщили в четверг Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), результаты экзаменов будут обнародованы в ближайшие две недели.
Ниже приведены ссылки, по которым можно ознакомиться с правильными ответами по тестовым заданиям в азербайджанском и русском секторах:
I группа специальностей (азербайджанский сектор);
I группа специальностей (русский сектор);
IV группа специальностей (азербайджанский сектор);
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