В Астаре оштрафованы организаторы хнаяхты

Сотрудники правоохранительных органов продолжают мероприятия по обеспечению соблюдения карантинного режима.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД.

В Астаринский РОП поступила информация о проведении жителем села Шахагаджи И.Нуриевым хнаяхты своей дочери, что является нарушением карантинного режима.

Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу и приостановили мероприятие, в котором участвовали 40 человек. С участниками была проведена профилактическая беседа.

В отношении нескольких из них составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

Материалы в отношении организатора мероприятия И.Нуриева и его свата - жителя Лянкярана М.Аллахвердиева направлены в районный суд.