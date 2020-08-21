Генпрокуратура о выдаче удостоверений общественным помощникам

Генеральная прокуратура внесла ясность в вопрос выдачи удостоверений общественным помощникам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на сессии вопросов и ответов Генпрокуратуры на странице Instagram было отмечено, что в настоящее время в органах прокуратуры выдача удостоверений общественным работникам не предусматривается: "Однако этот вопрос может быть рассмотрен в будущем".

Отметим, на странице Генеральной прокуратуры в Instagram проходит сессия вопросов и ответов. Сессия началась с 09:00 и продлится до 15:00.

Граждане могут присоединиться к онлайн-сессии и задать вопросы о деятельности органов прокуратуры.