https://news.day.az/society/1264013.html Генпрокуратура о выдаче удостоверений общественным помощникам
Генпрокуратура о выдаче удостоверений общественным помощникам
Генеральная прокуратура внесла ясность в вопрос выдачи удостоверений общественным помощникам.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на сессии вопросов и ответов Генпрокуратуры на странице Instagram было отмечено, что в настоящее время в органах прокуратуры выдача удостоверений общественным работникам не предусматривается: "Однако этот вопрос может быть рассмотрен в будущем".
Отметим, на странице Генеральной прокуратуры в Instagram проходит сессия вопросов и ответов. Сессия началась с 09:00 и продлится до 15:00.
Граждане могут присоединиться к онлайн-сессии и задать вопросы о деятельности органов прокуратуры.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре