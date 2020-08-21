В Абшеронском районе автомобиль сбил 2 детей

В Абшеронском районе автомобиль сбил 2 малолетних детей.

Как сообщили Day.Az в МВД, 20 августа около 13.00 в поселке Гобу автомобиль "Mercedes", управляемый В.Аббасовым, сбил переходивших дорогу жителей поселка 9-летнего Рустама Гасанова и его 7-летнего брата Мурада.

Дети были госпитализированы, Р.Гасанов скончался в больнице.

По факту ведется расследование.