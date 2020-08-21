https://news.day.az/society/1264056.html В Абшеронском районе автомобиль сбил 2 детей
В Абшеронском районе автомобиль сбил 2 детей
В Абшеронском районе автомобиль сбил 2 малолетних детей.
Как сообщили Day.Az в МВД, 20 августа около 13.00 в поселке Гобу автомобиль "Mercedes", управляемый В.Аббасовым, сбил переходивших дорогу жителей поселка 9-летнего Рустама Гасанова и его 7-летнего брата Мурада.
Дети были госпитализированы, Р.Гасанов скончался в больнице.
По факту ведется расследование.
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