Аллахшукюр Пашазаде: Ашура может привести к росту инфицирования коронавирусом

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде провел встречу в формате видеоконференции с религиозными деятелями.

Как сообщили Day.Az в УМК, в видеовстрече приняли участие руководство и представители на местах Государственного комитета по работе с религиозными структурами, уполномоченные представители УМК в Баку и регионах.

Председатель УМК подчеркнул, что такое мероприятие как Ашура, во время которого собирается много людей и невозможно добиться соблюдения социальной дистанции, может создать серьезную опасность с точки зрения роста инфицирования коронавирусом. Поэтому Совет гази УМК и уполномоченные представители управления сообщают, обращаясь к верующим, что с учетом постановления Оперативного штаба при Кабинете министров в этом году в месяц Мухаррам в мечетях и святилищах церемонии тезии не будут проводиться. Шейхульислам отметил, что главной целью этого вынужденного шага является защита жизни людей - самой главной ценности, созданной Всевышним. Он подчеркнул недопустимость искажения этого и не исключил вероятности того, что в этом плане некоторые силы пытаются создать противостояние между государством и верующими.