Полиция усилила контроль в местах проведения вступительных экзаменов

Очередные вступительные экзамены в Баку были организованы в соответствии с условиями пандемии и требованиями особого режима карантина.

Как сообщили Day.Az в Главном управлении полиции Баку, для предотвращения массового скопления людей, с целью сокращения контактов в местах проведения экзаменов контролировалось соблюдение социальной дистанции между участниками и использование медицинских масок.

В локациях, где проводились экзамены, службу несли сотрудники полиции и военнослужащие ВВ МВД Азербайджана. Были приняты все необходимые меры для полного и всестороннего обеспечения общественной безопасности, привлечены дополнительные патрульные группы.