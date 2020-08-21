https://news.day.az/society/1264072.html Полиция усилила контроль в местах проведения вступительных экзаменов - ФОТО
Полиция усилила контроль в местах проведения вступительных экзаменов - ФОТО
Очередные вступительные экзамены в Баку были организованы в соответствии с условиями пандемии и требованиями особого режима карантина.
Как сообщили Day.Az в Главном управлении полиции Баку, для предотвращения массового скопления людей, с целью сокращения контактов в местах проведения экзаменов контролировалось соблюдение социальной дистанции между участниками и использование медицинских масок.
В локациях, где проводились экзамены, службу несли сотрудники полиции и военнослужащие ВВ МВД Азербайджана. Были приняты все необходимые меры для полного и всестороннего обеспечения общественной безопасности, привлечены дополнительные патрульные группы.
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