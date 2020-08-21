В Азербайджане газифицируются дома ветеранов войны

Производственное объединение "Азеригаз" чувствительно относится к решению коммунальных проблем людей, проживающих в регионах и селах страны на линии соприкосновения с противником, передает Day.Az со ссылкой на "Азеригаз".

Обращениям граждан, проживающих на таких территориях, уделяется особое внимание, как в рамках государственных программ, так и во время ремонтно-строительных процессов, включенных в план действий ПО.

На днях сотрудники Шамкирского регионального управления эксплуатации газа ПО "Азеригаз" приступили к улучшению газового хозяйства в селе Агдам Товузского района, подвергшегося обстрелу со стороны противника в начале июля. Так, в селе Агдам осуществляется газификация частных домов ветеранов войны. В рамках работ будут газифицированы семь частных домов. Для этого были проложены основные уличные линии с использованием труб длиной около 1 500 метров и диаметром 57 миллиметров.

В ПО "Азеригаз" сообщили, что трудности, связанные с газоснабжением ветеранов Карабахской войны и семей шехидов, и в будущем будут находиться в центре внимания и их обращения будут своевременно удовлетворены. В 2020 году по обращениям более 20 таких семей проведена газификация, осуществлены работы по перестановке газопроводов.