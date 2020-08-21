Завершилась электронная регистрация в лицеи

В Азербайджане завершилась электронная регистрация для приема в V классы лицеев при Управлении образования города Баку на 2020-2021 учебный год.

Как сообщили Day.Az в Управлении, для поступления в V классы Гуманитарно-технического лицея, а также Гуманитарно-технических лицеев №№ 2, 147 и экологического лицея № 291, посредством электронной системы sy.edu.az поступило 737 обращений.

Из них 339 - по Гуманитарно-техническому лицею, 85 - по Гуманитарно-техническому лицею № 2, 163 - по Гуманитарно-техническому лицею №147 и 150 по экологическому лицею № 291.

В управлении отметили, что зарегистрированные учащиеся примут участие в запланированном на 25 августа конкурсе для приема в соответствующие лицеи. В ходе конкурса будут предложены тестовые задания по родному языку, математике и логике.