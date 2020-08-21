Серологические тесты помогут выявить переболевших коронавирусом

После попадания в организм многих респираторных вирусов против них в крови образуются антитела (иммунитет).

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказала Trend член рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Назрин Мустафаева.

По ее словам, такой иммунитет выявляется и у людей, инфицированных COVID 19, с помощью серологических тестов.

"После проведения этих тестов среди определенной части населения формируется статистика о том, каков процент населения, выздоровевшего после инфицирования. Недавние исследования показывают, что около 81 процента людей переносят заболевание в легкой форме или вообще без симптомов. Они даже не догадываются, что у них коронавирус. В течение нескольких дней у них проявляется острая респираторная инфекция, а затем они выздоравливают. Посредством серологических тестов мы можем установить переболели ли эти люди коронавирусом. Граждане обращаются и хотят уточнить, перенесли они коронавирус или нет. До сих пор эти обследования проводились в частных клиниках на платной основе. Сейчас мы осуществляем такой проект. Аналогичные проекты также реализуются в таких странах как Германия, Китай, Турция и Испания", - сказала Мустафаева.

Она отметила, что в настоящее время серологическое тестирование проводится по методу случайного отбора испытуемых.

"Этим людям предлагается пройти обследование. Правда, есть и добровольцы, которые желая принять участие в процессе, сами обращаются к нам. Но это нарушает принцип случайного отбора, на котором основан проект. Поэтому мы пока не принимаем добровольные заявки. Для проведения обследования хватает всего 3-5 миллиграммов венозной крови. Исследования проводятся с использованием реактивов немецкой компании EUROIMMUN. Эти реактивы выявляют антитела в крови. Общий анализ крови также бесплатен для тех, кто проходит такое обследование", - подчеркнула Назрин Мустафаева.