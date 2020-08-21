Завтра погода в Баку ухудшится

22 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет наблюдаться переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, ожидается сильный северо-западный ветер, передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем - 26-28, в Баку ночью - 21-23, днем - 26-28 градусов тепла. Атмосферное давление поднимется с 752 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 30-35 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается сильный северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 23-24 градуса тепла.

В регионах Азербайджана 22 августа местами пройдут грозовые дожди, кое-где интенсивного характера, ожидается град. Западный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью - 18-23, днем - 29-34, в горах ночью - 8-13, днем - 13-16 градусов тепла.

На Абшеронском полуострове 22 августа температура понизится на фоне сильного северо-западного ветра, что в целом неблагоприятно для метеочувствительных людей.