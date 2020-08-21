https://news.day.az/society/1264129.html В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровел 171 пациент - заразились 162
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровел 171 пациент - заразились 162
В Азербайджане за сутки выявлено 162 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечился 171, скончались двое, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре