https://news.day.az/society/1264155.html В Гарадаге выявлена чайхана, нарушающая карантинный режим - ФОТО
В Гарадаге выявлена чайхана, нарушающая карантинный режим - ФОТО
В Гарадагском районе выявлена чайхана, нарушающая карантинный режим. В закрытом помещении посетителям, вопреки карантину, предлагался кальян.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), в ходе мероприятий, осуществленных сотрудниками отдела общественной безопасности и 10-го отделения полиции Гарадагского РУП, было установлено, что в чайхане "Park Cafe" в Локбатане посетителей обслуживали в закрытом помещении и предлагали кальян.
Были задержаны владелец заведения и 13 посетителей. В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях.
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