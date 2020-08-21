Завотделом: Наши результаты такие же, как и во многих развитых странах, даже лучше некоторых
"5-10% больных коронавирусом в мире находятся в тяжелом состоянии. У нас также 5-6% тяжело больных".
Как передает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал завотделом учебно-терапевтической клиники АМУ Эмиль Гасымов.
По его словам, врачи лечили тяжело больных, находившихся в критическом состоянии: "Процент смертности этих пациентов выше. COVİD действительно отличается от других болезней. За период нашей деятельности мы потеряли определенную часть пациентов. Но прилагали все усилия. Наши результаты такие же, как и во многих развитых странах мира, даже лучше некоторых. В реанимации используются очень дорогие препараты. Всем этим обеспечивает нас государство".
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