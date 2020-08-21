https://news.day.az/society/1264171.html Названо число азербайджанских медработников, борющихся с коронавирусом
Названо число азербайджанских медработников, борющихся с коронавирусом
В настоящее время в борьбе с коронавирусом задействовано порядка 15 тысяч медицинских работников.
Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге в Оперативном штабе сказал директор Джалилабадской центральной районной больницы Эльнур Азадханов.
По его словам, в общей сложности в борьбу с коронавирусом вовлечена 51 больница, 31 из которых в настоящее время оказывает медицинские услуги коронавирусным больным. Эти больницы обеспечены всем необходимым оборудованием и лекарствами.
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