В Азербайджане закрыли несколько коронавирусных больниц

"В условиях пандемии к борьб с коронавирусом привлекаются все медработники независимо от специальности".

Как передает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

Она отметила, что в Баку и регионах проведено много тренингов.

"В этих тренингах приняли участие и наши врачи других специальностей. Это практикуется в мире. Из-за снижения инфицирования и малого числа больных мы закрыли некоторые пандемические больницы. Врачам предоставлен отдых. Идет подготовка к осени", - отметила Я.Гараева.