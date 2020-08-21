В лечении больных применяется 231 плазма

"Благодарим каждого, кто обращается в связи со сдачей крови для перенесших COVID-19".

Как передает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

По ее словам, сегодня почти 99 человек принимают участие в этом процессе: "Здесь главное не обращение. 79 доноров подошли, и в лечении применяется 231 плазма".