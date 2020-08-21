https://news.day.az/society/1264190.html В лечении больных применяется 231 плазма - TƏBİB
В лечении больных применяется 231 плазма - TƏBİB
"Благодарим каждого, кто обращается в связи со сдачей крови для перенесших COVID-19".
Как передает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.
По ее словам, сегодня почти 99 человек принимают участие в этом процессе: "Здесь главное не обращение. 79 доноров подошли, и в лечении применяется 231 плазма".
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