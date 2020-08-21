Азербайджан ведет переговоры со странами и компаниями, производящими вакцину

"Азербайджан не ждет, чтобы какая-либо страна произвела вакцину".

Как передает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

По ее словам, Азербайджан ведет двусторонние переговоры со странами и компаниями, которые производят вакцину: "Говорить "найдена какая-то вакцина, и мы будем использовать ее" является серьезной ответственностью. Мы участвуем в переговорах с международными организациями, должны приобрести абсолютно безвредную и полезную вакцину, и для этого понадобится время. Без утверждения ВОЗ или другой международной организацией вакцины куплены не будут".