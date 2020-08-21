https://news.day.az/society/1264207.html TƏBİB прокомментировал проведение свадеб во время карантина
TƏBİB прокомментировал проведение свадеб во время карантина
"В связи с проведением свадеб или каких-то мероприятий хочу сказать, что карантинные требования в нашей стране устанавливает Оперативный штаб при Кабинете министров".
Как передает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.
Она отметила, что в этом вопросе решение принимает государство: "Соблюдать эти карантинные требования - долг каждого из нас, и врачей, и рядовых граждан. Я могу высказаться об этом как врач. С другой стороны, этим процессам оценку дают соответствующие структуры".
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