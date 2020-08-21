Долголетие в Азербайджане наблюдается на уровне популяции

Наряду с долгожителями, проживающими в Лянкяранском районе - одном из южных регионов Азербайджана с высоким индексом долголетия, изучалась функциональная активность головного мозга у их близких родственников.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сообщила Trend директор института физиологии Национальной академии наук Азербайджана, доктор биологических наук Улдуз Гашимова.

По ее словам, известный как край долголетия Азербайджан - один из немногих регионов мира, где долголетие наблюдается на уровне популяции. Наличие таких человеческих ресурсов открывает широкие возможности для проведения геронтологических исследований в нашей стране на основе современной международной практики.

Гашимова отметила, что по результатам исследования, проведенного в упомянутом южном регионе, у близких родственников долгожителей был более высокий уровень мозговой активности по сравнению с контрольной группой, которая жила в тех же экологических условиях, но не имела в роду долгожителей. Патологические изменения сердечно-сосудистой системы у близких родственников долгожителей также встречаются реже, чем в контрольной группе.

"Эти результаты позволяют выдвигать гипотезу о том, что у людей, которых в роду было много долгожителей, есть реальный потенциал долголетия с привлечением адаптивно-компенсаторных ресурсов в дальнейшей жизни. Результаты также дают основания для дальнейших исследований с целью определения прогностических показателей долголетия", - сказала Улдуз Гашимова.