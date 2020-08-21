В Азербайджане гражданам предоставляются выездные нотариальные услуги.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал главный консультант Главного нотариального и регистрационного управления министерства юстиции Заур Гусейнов.

По его словам, нотариальные конторы обеспечены необходимым оборудованием для выездного обслуживания, в том числе "нотариальными сумками".

"Если граждане не смогу обратиться в нотариальную контору в связи с состоянием здоровья, то возможно доставить "нотариальную сумку" домой к такому гражданину и оказать ему услуги на дому. Эти сумки имеют непосредственный выход в электронную информационную систему. По предварительным заявкам выездные услуги оказываются на дому", - сказал Гусейнов.